إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال قرب نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب طفل فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل قوله: إن طفلاً يبلغ من العمر 15 عاماً أصيب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية برقة شمال غرب المدينة.

كما أغلقت قوات الاحتلال المداخل الغربية الثلاثة للقرية بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال حواجز على مدخل قربة بزاريا الشرقي ومنعت الفلسطينيين من الدخول إليها أو الخروج منها.

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