القبض على شخص بجرم التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية في دمشق

دمشق-سانا

ألقت شرطة ركن الدين في دمشق القبض على شخص بجرم التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن القسم وبعد توافر معلومات عن وجود شخص يتعامل بغير الليرة السورية ومن خلال مراقبته تمكن من إلقاء القبض على المشتبه به على متن دراجة نارية في ركن الدين أثناء قيامه بتسليم إحدى الحوالات المالية، حيث ضبط بحوزته مبلغ قدره 37 مليوناً و500 ألف ليرة سورية.

وأشار البيان إلى أنه وبالتحقيق مع الشخص المذكور اعترف بقيامه بممارسة مهنة تحويل الأموال بطريقة غير قانونية وتعامله بغير الليرة السورية عن طريق استلام الحوالات المالية من خارج القطر وتسليمها لأشخاص داخل القطر بالاشتراك مع آخرين متوارين جار البحث عنهم.

وأضاف البيان أنه تم حجز الدراجة النارية وإيداع المبلغ المصادر لدى مصرف سورية المركزي، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص.

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