تكريم الخريجين الأوائل بمعاهد دمشق الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني

دمشق-سانا

تقديراً لجهودهم وتميزهم كرمت محافظة دمشق مساء اليوم الخريجين الأوائل من معاهد دمشق الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكد في كلمة له أن المعاهد التقانية متنوعة الاختصاصات أظهرت بصورة جلية مقدرة شبابنا وتميزهم وكفاءة هذه المؤسسات التي ارتقت بالعملية التعليمية إلى إطار عملي وتطبيقي خلاق.

وبين كريشاتي أن تكريم المتفوقين هو في الوقت ذاته تكريم للأسر التي وفرت لهم أسباب هذا التفوق، وللمدرسين والكوادر الإدارية التي تابعت تحصيلهم العلمي ويسرت لهم الوصول إلى هذه النتائج المشرفة.

بدورها الطالبة رانيا حبش أعربت في كلمة لها باسم الخريجين الأوائل عن شكرهم لهذا التكريم والتقدير لجهدهم وتعبهم لسنوات وليال طويلة، مؤكدة أنهم سيواصلون الجد والتفوق في جميع المجالات العلمية والعملية.

وتخلل حفل التكريم فقرات فنية غنائية لطلاب من المعاهد.

فراس صافي

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