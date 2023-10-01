الصين تحصد ذهبيتين في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19

خانجو-سانا

حصدت الصين اليوم ذهبيتين عن طريق اللاعبين لي فا بين وشن لي جيون في منافسات رفع الأثقال ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية في خانجو.

وذكرت وكالة شينخوا أن البطل الأولمبي والعالمي لي رفع 143 كيلوغراماً في الخطف و167 كيلوغراماً في النتر ليصبح المجموع 310 كيلوغرامات في فئة 61 كيلوغراماً للرجال، أما جيون فقد حصل على الميدالية الذهبية في فئة 67 كيلوغراماً، حيث رفع 150 كيلوغراماً في الخطف و180 كيلوغراماً في النتر ليصبح المجموع 330 كيلوغراماً.

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