مقتل 10 مهاجرين إثر انقلاب شاحنة في المكسيك

مكسيكو سيتي-سانا

لقي 10 مهاجرين غير شرعيين مصرعهم وأصيب 25 آخرون في حادث انقلاب شاحنة جنوب المكسيك.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن “شاحنة تقل مهاجرين كانوا يسافرون فيها بشكل غير قانوني انقلبت على طريق سريع في ولاية شياباس جنوب البلاد على الحدود مع غواتيمالا، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى و25 جريحاً”.

ويعبر آلاف الأشخاص الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك يومياً بعد مسير خطير من عدة دول، وسجلت شرطة الحدود الأمريكية محاولة عبور 1.8 مليون مهاجر على الحدود الجنوبية بين تشرين الأول 2022 وآب 2023.

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