السلطات الهولندية توقف استخراج الغاز من أكبر حقل في أوروبا

أمستردام-سانا

أعلنت السلطات الهولندية إيقاف إنتاج في حقل غرونينغن شمال البلاد، بعد أن تعرضت المنطقة المحيطة به طوال سنوات لزلازل تزداد شدتها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس مجلس الغاز في غرونينغن جان ويغبولدوس قوله: يعاني الكثير من الناس في المنطقة من مشاكل نفسية بسبب استخراج الغاز.

وستبقي السلطات على 11 وحدة إنتاج مفتوحة لسنة أخرى، في حال كان الشتاء قارسا، على أن تغلقها بشكل نهائي بعد ذلك.

ويعد غرونينغن أكبر حقل غاز في أوروبا وعلى مدى أكثر من عقدين اشتكى سكان يقيمون قرب الموقع من الزلازل التي نسبت بشكل مباشر إلى عمليات الحفر.

يذكر أنه في شباط الماضي اتهم تقرير لجنة برلمانية السلطات الهولندية بأنها لم تول أي اهتمام بالمخاطر على المدى البعيد، مؤكداً أنه يقع على عاتق الحكومة “تصحيح الوضع”.

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