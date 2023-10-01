وزير الأوقاف الفلسطيني: المستوطنون اقتحموا الأقصى 18 مرةً الشهر الماضي

القدس المحتلة-سانا

حذر وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري من التداعيات الخطيرة جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق المقدسات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح البكري في تقرير صادر عن وزارة الأوقاف اليوم نقلته وكالة وفا أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك 18 مرةً خلال شهر أيلول الماضي، بينما منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان 60 وقتاً في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وأدان البكري تدمير قوات الاحتلال فجر اليوم جزءاً من محتويات مصلى باب الرحمة والاستيلاء على جزء آخر منه، مؤكداً أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وطالب البكري المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية جميع المقدسات الفلسطينية ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين عليها.

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