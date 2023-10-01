SCS-NET

وزير الأوقاف الفلسطيني: المستوطنون اقتحموا الأقصى 18 مرةً الشهر الماضي

2023-10-01

القدس المحتلة-سانا

حذر وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري من التداعيات الخطيرة جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق المقدسات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح البكري في تقرير صادر عن وزارة الأوقاف اليوم نقلته وكالة وفا أن المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك 18 مرةً خلال شهر أيلول الماضي، بينما منعت سلطات الاحتلال رفع الأذان 60 وقتاً في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وأدان البكري تدمير قوات الاحتلال فجر اليوم جزءاً من محتويات مصلى باب الرحمة والاستيلاء على جزء آخر منه، مؤكداً أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة ضد الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية والأماكن التاريخية والتراثية في فلسطين المحتلة، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وطالب البكري المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية جميع المقدسات الفلسطينية ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين عليها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

إصابة عشرات الفلسطينيين واعتقال آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا أصيب عشرات الفلسطينيين واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مناطق متفرقة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved