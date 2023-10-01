استكمال الإجراءات للمشاركة في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في درعا

درعا-سانا

استكملت مديرية الصحة في محافظة درعا جميع التجهيزات والإجراءات لضمان تحقيق أوسع مشاركة في حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي على مستوى جميع المراكز الطبية بالمحافظة.

وذكر مدير صحة درعا الدكتور بسام سويدان في تصريح لمراسل سانا أنه تم تحضير الأجهزة اللازمة للتصوير، لاستقبال الحالات في 97 مركزاً صحياً في جميع أنحاء المحافظة من أجل الكشف السريري وإحالة الحالات التي يشك بخطورتها إلى المشافي العامة في مدن درعا، وإزرع، ونوى للتصوير على أجهزة الإيكو أو الماموغراف حسب الحاجة.

بدوره نوه الدكتور خلدون الأكراد رئيس دائرة برامج الصحة العامة بوجود تنسيق كامل وبشكل يومي بين جميع الفعاليات الصحية المشاركة في الحملة من أجل ضمان فاعلية ونجاح العمل، وشموله أكبر عدد من النساء للاستفادة من عملية الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وبين الدكتور عبد المعين الربداوي مدير الهيئة العامة لمشفى درعا الوطني أنه تم تأمين كادر طبي متخصص للفحص والتشخيص والتصوير على أجهزة الإيكو والماموغراف، مؤكداً ضرورة مشاركة النساء في الحملة للاطمئنان على أنفسهن، وليتمكنَّ في حال وجود الإصابة من بدء العلاج المبكر فيكون أكثر جدوى وفاعلية.

ليلى حسين

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