حلب: تنظيم 45 ضبطاً تموينياً بحق المخالفين

حلب-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب 45 ضبطاً تموينياً، بحق المخالفين خلال اليومين الماضيين، ضمن جولاتها على الأفران والأسواق طالت فعاليات تجارية مختلفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد سنكري في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط شملت صهريجاً لتوزيع المازوت المنزلي، بمخالفة التلاعب بمضخة التعبئة، وبيع الفائض في السوق السوداء، وأصحاب مطاعم في كل من حيي الزبدية والراموسة، بمخالفة استخدام الخبز التمويني بدلاً من السياحي في بيع السندويش.

وأضاف: إنه تم تنظيم ضبوط بحق صاحب محل لبيع اللحوم في حي السبيل، وصاحب أفران لبيع المعجنات في حي ميسلون، بمخالفة عرض الأغذية المكشوفة واللحوم خارج واجهة التبريد، ومستودع بمخالفة حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، ومحلات لبيع الفروج في حيي السليمانية والأشرفية بمخالفة البيع بالسعر الزائد.

قصي رزوق

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