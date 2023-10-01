شؤون الأسرى تحذر من تدهور أوضاع الأسرى المرضى بمعتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى المرضى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، جراء استمرار سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن 12 أسيراً فلسطينياً يعانون أوضاعاً صحية حرجة، وبحاجة إلى تدخلات علاجية فورية لإنقاذ حياتهم وخاصة في معتقل الرملة، حيث هناك مصابون برصاص الاحتلال، وعاجزون عن الحركة، ومصابون بأمراض مزمنة، وأورام خبيثة منذ سنوات وسط ظروف اعتقال قاسية ومأساوية وممارسات الاحتلال وانتهاكاته لأدنى مقومات الحياة البشرية.

وبينت الهيئة أن قوات الاحتلال تواصل ممارساتها الوحشية بحق الأسرى المرضى، وخاصة المصابين بالسرطان معتصم رداد وعاصف رفاعي ووليد دقة من ظلم وقهر وتعذيب جسدي ونفسي وإهمال طبي، ما أدى لارتفاع وتيرة الأمراض الخطيرة في صفوفهم، وعلى رأسها السرطان والجلطات.

وناشدت الهيئة جميع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى المرضى والضغط على الاحتلال لتقديم العلاج لهم.

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