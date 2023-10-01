تكريم متفوقي الثانوية العامة والتعليم الأساسي بمحافظة درعا

درعا-سانا

كرمت مديرية التربية في درعا بالتعاون مع الفعاليات الثقافية والتربوية في ثانوية البرماوي 64 طالباً وطالبةً من المتفوقين على مستوى المحافظة، في شهادتي الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والتعليم الأساسي، وذلك على مسرح دار الثقافة بدرعا.

محافظ درعا المهندس لؤي خريطة أكد أن التفوق ثمرة يقطفها المجتهدون الذين يشكلون عماد المستقبل للوطن الذي سيرتقي بهم.

واعتبر مدير التربية المهندس منهل العمارين أن التفوق يبدأ من الطالب والأهل وينتهي بالمدرسة، متمنياً للطلبة استمرار التفوق في حياتهم الجامعية.

المهندس بلال البرماوي صاحب المدرسة أكد أهمية الجهود التي تبذلها الكوادر التربوية من خلال عملها، في حين ذكر الطالب الأول بالفرع العلمي عبد الملك اللكود أن النجاح هو ثمرة تعب وجهد على مدى سنوات، موجهاً الشكر للمعلمين والأهل الجنود المجهولين في الوصول للتفوق.

وتضمن الحفل فعاليات غنائيةً وتراثيةً متنوعةً.

رضوان الراضي

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