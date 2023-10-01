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أحمد غصون يتأهل لنصف نهائي مسابقة الملاكمة بدورة الألعاب الآسيوية في الصين

2023-10-01

خانجو-سانا

تأهل لاعب منتخب سورية للملاكمة أحمد غصون للدور نصف النهائي من دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً في الصين.

وجاء تأهل غصون إلى نصف النهائي في منافسات وزن 80 كغ، بعد فوزه على الملاكم الطاجيكي شابوس نيجماتالوف بنتيجة 5-صفر.

وكان غصون فاز على نظيره الكوري الجنوبي كيم جنجيا في الوزن ذاته، في مواجهته الأولى ضمن منافسات الدورة بعد أن تقدم عليه في الجولات الثلاث بنتيجة ثلاثة-صفر.

وبوصوله إلى الدور نصف النهائي يكون غصون قد ضمن الصعود إلى منصة التتويج بإحدى ميداليات هذا الوزن.

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