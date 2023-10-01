الجيش الروسي يحبط هجمات قوات نظام كييف ويسقط مقاتلة و37 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت خلال الساعات الـ 24 الماضية هجمات قوات نظام كييف على العديد من المحاور، وقضت على 400 جندي أوكراني، ودمرت عشرات الآليات والمعدات العسكرية، إضافة إلى إسقاط طائرة “سو-25” و37 مسيرة.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة بأن قواتها أحبطت 10 هجمات نفذتها قوات كييف على محور دونيتسك، وتمكنت من القضاء على أكثر من 150 جنديا، وتدمير مستودع للقذائف الصاروخية في منطقة سنيغيريفكا بمقاطعة نيكولاييف.

وذكر التقرير أنه تم في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف القضاء على 25 جندياً أوكرانيا، وتدمير شاحنتين، وعلى محور خيرسون تمت تصفية حوالي 30 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عربات ومعدات عسكرية.

وحسب التقرير تمكنت القوات الروسية على محور زابوروجيه من قتل ما لا يقل عن 30 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من الآليات العسكرية، فيما صدت في اتجاه جنوب دونيتسك 4 هجمات شنتها قوات كييف، وقضت على عشرات الجنود، وعلى محور كراسنو- ليمان صدت 3 هجمات، وقضت على 65 جنديا أوكرانيا.

ووفقا للتقرير، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة من نوع “سو-25” و37 طائرة مسيرة، واعترضت 5 صواريخ من نوع “هيمارس” الأمريكية.

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