بزيادة تقدر بـ 20 ألف هكتار عن العام الماضي… زراعة السويداء تبدأ خطتها

السويداء-سانا

أعلنت مديرية الزراعة في محافظة السويداء عن خطة زراعة المحاصيل والخضار الشتوية، للموسم الزراعي 2023-2024.

وذكر معاون مدير الزراعة بالسويداء المهندس علاء شهيب في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن الخطة تتضمن زراعة مساحات قدرها 100494 هكتاراً، موزعة بواقع 99441 هكتاراً للزراعات البعلية، و1053 هكتاراً للزراعات المروية، مبيناً أنها تزيد على خطة الموسم الماضي بعشرين ألف هكتار.

وأشار معاون مدير الزراعة إلى أن الخطة التي تشمل 15 صنفاً من أنواع المحاصيل والخضار الشتوية، بغية إنتاج أكثر من 71 ألف طن أغلبها بعلاً، جرى اعتمادها بناء على المساحات القابلة للزراعة، وعدد الآبار والدورة الزراعية المناسبة، بما يخدم تحقيق إنتاجية من مختلف المحاصيل.

وأوضح شهيب أن تنفيذ الخطة يبدأ تباعاً في الأيام القادمة من الشهر الحالي، ويستمر خلال الأشهر القادمة، ويستوجب على المزارعين التقيد بالتنظيم الزراعي ومراجعة الوحدات الإرشادية لاستكمال بيانات أتمتة المازوت الزراعي.

ووصلت المساحات المزروعة بالخضار والمحاصيل الشتوية الموسم الماضي إلى 80841 هكتاراً، والإنتاج المحقق فيها أكثر من 34 ألف طن.

عمر الطويل

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