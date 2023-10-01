في يومهم العالمي… الأمانة السورية للتنمية تطلق برنامج التأهيل المنزلي للمسنين

دمشق-سانا

احتفالاً باليوم العالمي للمسنين أطلقت الأمانة السورية للتنمية برنامج التأهيل المنزلي للمسنين ممن تتجاوز أعمارهم الستين عاماً، إيماناً منها بدورهم وخبراتهم لإحداث تغيير إيجابي في حياتهم والمجتمع.

وبينت الأمانة على صفحتها على موقع (فيس بوك) أن البرنامج يقوم على التشاركية مع المسنين في هواياتهم ومعارفهم وخبراتهم، والاهتمام بصحتهم عبر خدمات الرعاية التمريضية التخصصية، فضلاً عن المشاركة بنشاطات أسبوعية ترفيهية ضمن نوادي المسنين التي تحتضنها مناراتا باب شرقي ودير علي.

وأشارت الأمانة إلى أن المنارات المجتمعية حريصة على خلق بيئات تفاعلية تساعد كبار السن على التركيز، وتنشيط ذاكرتهم، وتمكنهم من التعبير عن آرائهم وأفكارهم ومناقشتها مع الشباب من أبناء الجيل الجديد لإعطائهم نصائح وخلاصة تجاربهم الحياتية.

وأكدت أن المجتمعات تبنى على خبرات وخطوات الأجداد والجدات التي مهدت الطرق للأجيال اللاحقة، وأسست نسيجاً من العلاقات والتجارب أعطى لكل مجتمع ملامح وخصوصية.

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