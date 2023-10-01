بدء تسويق محصول القطن في دير الزور

دير الزور-سانا

بدأ محلج دير الزور استلام الأقطان المحبوبة من حقول الفلاحين ووزنها في القبان، بعد وضعها بشاحنات مخصصة من قبل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان.

ووفق مدير المحلج المهندس هاني المفضي تقوم الشاحنات المخصصة بنقل الأقطان من دير الزور إلى محالج المنطقتين الوسطى والشمالية على نفقة المؤسسة، وبموجب شهادة منشأ.

ولفت المفضي في تصريح لمراسل سانا إلى أنه بدأت في محافظة دير الزور اليوم عملية تسويق الأقطان للموسم الزراعي الحالي، مشيراً إلى أن التعاون قائم بين جميع الجهات من المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان واتحاد فلاحي دير الزور والمصرف الزراعي والجمعيات الزراعية والفلاحين، لتسهيل عملية التسويق.

بدوره، أشار رئيس اتحاد الفلاحين في دير الزور خزان السهو إلى مواصلة الفلاحين عملية قطاف محصولهم من القطن لتسويقه بإشراف الجمعيات الفلاحية الزراعية التي تعمل على تسهيل عملية التسويق، مبيناً أن السعر الذي حددته الحكومة لمحصول القطن هذا العام هو سعر مجز، ويراعي تكاليف الإنتاج مع هامش ربح جيد للفلاح.

يذكر أن مساحة الأراضي المزروعة بمحصول القطن في محافظة دير الزور تبلغ نحو 8500 هكتار، وكانت المحافظة أنتجت في الموسم الماضي حوالي 12500 طن من الأقطان.

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