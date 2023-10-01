فقرات فنية وفحوصات مجانية في السويداء بمناسبة اليوم العالمي للمسنين

السويداء-سانا

أقامت جمعية (محبة ووفا) بالسويداء بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل احتفالية، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف في الأول من شهر تشرين الأول من كل عام.

وجرى خلال الاحتفالية تقديم فقرات فنية متنوعة ونشاط دعم نفسي وإجراء قياس لضغط الدم وفحوص للسكري مجاناً وتوزيع أدوية وتنظيم مسابقات رياضية بالشطرنج وطاولة النرد مع جوائز وهدايا للمشاركين.

كما تضمنت الاحتفالية محاضرات توعوية، بحيث تطرقت خلالها المرشدة النفسية بالجمعية ردينة عزام إلى أهم النشاطات التي تحقق الاستقرار النفسي للمسن، ومنها النشاط البدني وممارسة الهوايات، فيما لفتت مشرفة الفريق الطبي بالجمعية ميسون زريفة إلى الخدمات المنزلية المقدمة لتوفير الرعاية للمسنين، في حين ركزت مسؤولة التثقيف الصحي بالجمعية دينا أبو فخر على أسباب وأعراض ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية منه.

وأشارت رئيسة مجلس إدارة الجمعية فريال السليم في تصريح لمراسل سانا إلى أهمية الاحتفال بهذا اليوم لزيادة الوعي تجاه هذه الفئة وتقديرها ورعايتها والاستفادة من خبراتها.

وتعمل جمعية (محبة ووفا) التي أُشهرت في محافظة السويداء العام الماضي على برامج لنشر قيم المحبة بين أفراد المجتمع، ودعم فئات الأطفال والمسنين.

يذكر أن الأمم المتحدة حددت في عام 1990 الأول من شهر تشرين الأول يوماً عالمياً لكبار السن.

عمر الطويل

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc