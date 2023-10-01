الاحتلال يغلق المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال نابلس

القدس المحتلة-سانا

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية، شمال مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضح رئيس بلدية سبسطية محمد عازم لوكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وأغلقت المنطقة الأثرية، ومنعت الدخول إليها والخروج منها، فيما داهمت عدة منازل محيطة بالمنطقة، وخربت محلات وممتلكات الفلسطينيين فيها.

كما أغلقت قوات الاحتلال جميع الطرق المؤدية للبلدة القديمة، وحولت عدة منازل لثكنات عسكرية، ونشرت قناصتها على أسطح المباني، وأعاقت حركة مرور الفلسطينيين، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين، فيما عززت انتشارها العسكري وحواجزها على الطريق الرابط بين مدينتي جنين ونابلس وعلى الطرق الفرعية.

وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال ومستوطنيه، وخاصة المنطقة الأثرية في محاولة لتهجير الفلسطينيين وتهويدها وسط مخاوف من تنفيذ مخططات للاستيلاء على المنطقة، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقوانين الدولية.

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