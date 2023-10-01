اختتام منافسات بطولة السويداء بالجمباز الإيقاعي

السويداء-سانا

اختتمت في السويداء منافسات بطولة المحافظة بالجمباز الإيقاعي التي أقامتها اللجنة الفنية للعبة بإشراف اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي، وذلك بمشاركة 32 لاعبة.

وفاز بمنافسات البطولة التي استضافتها صالة شكيب أرسلان للجمباز لفئة السيدات بانا عبود، تلتها ماسه بو حسون، ولفئة الناشئات مينا كنعان، أعقبتها سلمى هنيدي ثم شذا عبد الحي وريتا أرتين على التوالي.

وجاءت أولاً بفئة الصغيرات (ألف) لجين النبواني ثم بيلسان الهادي، وبفئة الصغيرات (باء) ليلى الفقيه ثم سنا النبواني ورين أبو عساف وسيدرا قطيش وسيلين الزغير، وبفئة البراعم رند العفيف ثم نغم جعفر وجنى شرف الدين ولانا الفقيه ويارا عامر، وبفئة الفراشات آية نصر، تلتها كل من مرام النبواني وميرا المسبر وعليا فندي.

عضو اللجنة العليا للجمباز الإيقاعي في اتحاد اللعبة المشرفة على البطولة سوزان شقير أشارت في تصريح لـ سانا اليوم إلى أن البطولة تعد الأولى بالجمباز الإيقاعي منذ 25 عاماً، وجاءت بهدف انتقاء منتخب السويداء لبطولة الجمهورية المقررة خلال الشهر الحالي، مبينة أنها تميزت بالتنظيم وبالتعاون من قبل الأهالي لإنجاحها وبالتزام من اللاعبات والمدربين الحريصين على استمرار اللعبة ونشرها على نطاق أوسع في المحافظة.

عمر الطويل

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