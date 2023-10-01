نتائج جيدة للسويداء في بطولة الجمهورية بالجودو

السويداء-سانا

حققت منتخبات السويداء برياضة الجودو نتائج جيدة خلال مشاركتها ببطولات الجمهورية لفئات الشابات والشباب والسيدات والرجال، التي استضافتها صالة الفيحاء الرياضية بدمشق على مدار اليومين الماضيين.

ونجحت منتخبات السويداء بالفوز بـ 10 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات عبر سما كنعان بوزن 57 كغ، وليلى كنعان بوزن 52 كغ بفئتي الشابات والسيدات، و3 فضيات بواسطة نوار الشاعر بوزن 63 كغ، وفرح القنطار بوزن 70 كغ لفئة الشابات، وسونيا كنعان بوزن 52 كغ لفئة السيدات و3 برونزيات بواسطة عامر حاطوم بوزن 100 كغ لفئة الشباب، وسمر نصر بوزن 63 كغ لفئة السيدات، وحمد شرف بوزن فوق 100 كغ لفئة الرجال، كما ظفر منتخبا السيدات بالمركز الأول والشابات بالمركز الثاني في ترتيب عام الفرق المشاركة.

رئيس اللجنة الفنية لرياضة الجودو بالمحافظة أدهم كنعان أشار في تصريح لـ سانا إلى أن نتائج منتخبات السويداء جيدة، وخاصة بالفئات الأنثوية مع العمل لتطوير مستوى جميع الفئات، مبيناً أنه كان بالإمكان حصد ميداليات أكثر لو تمت المشاركة بباقي اللاعبات أمثال داليا دوارة ودانا النبواني.

عمر الطويل

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