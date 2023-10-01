مقتل 5 وإصابة 5 إثر تسرب مواد سامة في ولاية إيلينوي

واشنطن-سانا

لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرون بجروح خطرة إثر حادث تحطم شاحنة تحمل آلاف الغالونات من مادة سامة في جنوب ولاية إيلينوي الأمريكية.

ونقلت رويترز عن وكالة حماية البيئة في إيلينوي قولها في بيان اليوم: إن الشاحنة كانت محملة بحوالي 7500 غالون من الأمونيا اللامائية عندما تحطمت في وقت متأخر من يوم أمس بالقرب من مدينة تيوتوبوليس في مقاطعة إيفنغهام.

وأضافت الوكالة: إن التقديرات الأولية أشارت إلى تسرب أربعة آلاف غالون، ما أدى إلى إجلاء حوالي 500 شخص من المنطقة.

وذكر مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنغهام أن من بين القتلى طفلين يقل عمرهما عن 12 عاماً، وثلاثة من القتلى من العائلةنفسها .

وتم نقل خمسة مصابين جوا إلى مستشفيات محلية.

وقالت شرطة الولاية إن الحادث أدى إلى إخلاء المكان في دائرة نصف قطرها حوالي 1600 متر من مكان الحادث بسبب تسرب الأمونيا.