حزب سميير الاجتماعي الديمقراطي يفوز بالانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا

براتيسلافا-سانا

فاز حزب سميير الاجتماعي الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيتسو في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها سلوفاكيا أمس.

وأفادت نتائج رسمية اليوم نقلتها وكالة فرانس برس بأنه بعد فرز كل الأصوات تقريباً، حصل حزب فيتسو على 3ر23 بالمئة من الأصوات متغلباً على حزب سلوفاكيا التقدمية الوسطي الذي حصل على 17 بالمئة فقط.

وينتقد حزب سميير الاجتماعي الديمقراطي بشكل مستمر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، ويرفض إرسال بلاده مساعدات عسكرية لأوكرانيا.

وكان فيتسو البالغ من العمر 59 عاماً تعهّد بألا ترسل سلوفاكيا قطعة ذخيرة واحدة إلى أوكرانيا في حال فوز حزبه، داعياً إلى تحسين العلاقات مع روسيا.

ويتوقع محللون بأن تحدث حكومة سلوفاكية برئاسة فيتسو تغيّراً جذرياً في السياسة الخارجية لتصبح أشبه بهنغاريا في عهد رئيس وزرائها فيكتور أوربان.

ويرجّح بأن يسيطر حزب سميير على 42 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 150، وبالتالي سيحتاج إلى شركاء في الائتلاف لنيل الأغلبية.

يذكر أن الانتخابات السلوفاكية المبكرة التي جرت أمس تعد الرابعة من نوعها التي تجري في البلاد قبل الموعد المحدد.

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