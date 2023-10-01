SCS-NET
الشريط الإخباري

الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار متوقعة فوق عدد من المناطق

2023-10-01

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية، وتكون هناك هطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية.

ويكون الجو بارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية مع تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 65 كم/سا وخاصة في المنطقة الوسطى، أما البحر فيكون متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

 الأحدالاثنينالثلاثاء
دمشق28 / 1727 / 1627 / 15
القنيطرة24 / 1522 / 1522 / 15
درعا25 / 1825 / 1826 / 18
السويداء23 / 1522 / 1422 / 13
حمص27 / 1726 / 1626 / 16
حماة29 / 1926 / 1826 / 17
الحسكة32 / 2031 / 1831 / 17
اللاذقية29 / 2027 / 2026 / 20
طرطوس29 / 2026 / 2125 / 19
حلب28 / 1628 / 1624 / 16
إدلب27 / 1626 / 1623 / 15
دير الزور34 / 1932 / 1832 / 18
الرقة32 / 1930 / 1830 / 18

انظر ايضاً

طقس الغد.. انخفاض درجات الحرارة والجو غائم جزئياً وماطر في بعض المناطق

دمشق-سانا توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved