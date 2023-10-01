1 تشرين الأول – العيد الوطني في جمهورية الصين الشعبية

دمشق-سانا
1791 – الجمعية الوطنية الفرنسية تعقد أولى جلساتها، وهي أول برلمان لفرنسا بعد الثورة.
1891 – افتتاح جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
1936 – الجنرال فرانسيسكو فرانكو يتولى رئاسة الحكومة الوطنية الإسبانية.
1940 – القوات الألمانية تغرق السفينة «أمبريس أوف بريتن» التي كانت تنقل أطفالاً بريطانيين إلى كندا أثناء الحرب العالمية الثانية.
1946 – محكمة نورنبيرغ تصدر أحكام بالإعدام على 12 من زعماء النازيين، وبالسجن المؤبد على ثلاثة آخرين.
1949 – تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تسي تونغ، وتعين شو إن لاي على رأس الحكومة.
1960 – حصلت نيجيريا على استقلالها عن الاحتلال البريطاني.
1963 – تأسيس جمهورية نيجيريا.
1969 – طائرة الكونكورد تحقق سرعة طيران تفوق سرعة الصوت وذلك للمرة الأولى في تاريخ الطيران المدني.
1970 – تشييع الرئيس المصري جمال عبد الناصر.
1982- انتخاب هلموت كول مستشاراً لألمانيا الاتحادية.
1988 – انتخاب ميخائيل غورباتشوف رئيسًا للاتحاد السوفييتي.
من مواليد هذا اليوم:
1754 – الإمبراطور بافل الأول، إمبراطور الإمبراطورية الروسية.
1924 – جيمي كارتر، رئيس الولايات المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2002.
1958 – أندريه غييم، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2010.
من وفيات هذا اليوم
1404 – البابا بونيفاس التاسع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
2012 – إريك هوبسباوم، مؤرخ بريطاني.
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي للمسنين.
العيد الوطني في جمهورية الصين الشعبية.
عيد الاستقلال في قبرص.
عيد الاستقلال في نيجيريا.
عيد الطفولة في سنغافورة.
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