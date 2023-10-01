إصابة ثلاثة فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم في بيت لحم

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مساء اليوم جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم جنوب شرق مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اقتحموا بحماية قوات الاحتلال بلدة تقوع واعتدوا على الفلسطينيين بالغاز السام والضرب ما أدى لإصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح.

وفي السياق اعتدت قوات الاحتلال على الفلسطينيين في بلدة برقة شمال مدينة نابلس بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق .

وفي مدينة جنين اقتحمت قوات الاحتلال قرية جلبون شمال شرق المدينة واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق .

وأصيب عشرات الفلسطينيين في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

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