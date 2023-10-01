الجيش الروسي يدمر نقطة تحميل معدات عسكرية لقوات النظام الأوكراني في نيكولايف

موسكو-سانا

دمرت القوات الروسية نقطة تحميل معدات عسكرية لقوات النظام الأوكراني في مقاطعة نيكولايف بضربة صاروخية دقيقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم “إن وسائل استخبارات القوات المسلحة الروسية في منطقة نيكولايف حددت موقع تحميل قطار بمعدات عسكرية مدرعة تابعة للواء البحري المنفصل الثامن والثلاثين التابع للقوات الأوكرانية بهدف تعزيز القوات الأوكرانية على خط الاتصال القتالي”، مضيفة: “تم نقل إحداثيات الهدف إلى طاقم النظام الصاروخي الأرضي الذي وجه ضربة أسفرت عن تدمير نقطة التحميل”.

كما دمرت القوات الروسية بضربة صاروخية منطقة تركيز وحدات اللواء الميكانيكي المنفصل 72 للقوات الأوكرانية في منطقة بلدة كوراخوفو في جمهورية دونيتسك ما أسفر أيضاً عن تدمير مركبات مدرعة وذخيرة وأسلحة.

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