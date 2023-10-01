أغان ومعزوفات ضمن حفل موسيقي لفرقة (تيونر باند) على مسرح ثقافي حمص

حمص-سانا

من مدينة السويداء جاءت فرقة (تيونر باند) الموسيقية لتقدم توليفة من أجمل الأغاني والمعزوفات على مسرح دار الثقافة في حمص بحضور جمهور كبير.

الفرقة التي بدا انسجام أفرادها وتآلفهم بالعزف والغناء واضحا تأسست منذ أربعة أعوام، وقدمت اليوم أولى حفلاتها في حمص بعد مشاركتها بالعديد من الفعاليات الثقافية.

مسؤول الفرقة العازف أشرف حيدر قال إنها تأسست عام 2019 وهي مكونة من مجموعة من الأصدقاء (10عازفين و3 مغنين) يسعون لإحياء الأغاني القديمة وتقديم الأغاني الحديثة بطريقة الوصلات الغنائية.

المغنية الرئيسية بالفرقة ساما نصر قالت: “نختار أجمل ما في الموسيقا ونقدمه للجمهور بأدائنا الخاص//، وتحدثت عن أغنيتها الخاصة التي كتبت كلماتها ولحنتها بعنوان (شو بحب) وهي جزء من 7 أغان ستقدمها في ألبومها الأول بعنوان (برق).

المغني همام أبو أمين أوضح أنه قدم مجموعة أغان لعبد الحليم حافظ وأم كلثوم ووديع الصافي حيث أبدى خلالها جمهور حمص تفاعلا كبيرا وأثبت أنه ذواق ومحب للفن الجميل.

لارا أحمد

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