الاتحاد العام لنقابات العمال يوقع اتفاقيتي تعاون مع اتحادي عمال بيلاروس وإيران

مينسك وطهران-سانا

وقع الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية اتفاقيتي تعاون مع اتحادي العمال في بيلاروس وإيران، وذلك خلال زيارة وفد نقابي من الاتحاد إلى البلدين برئاسة جمال القادري رئيس الاتحاد.

وتنص الاتفاقية مع الاتحاد العام لنقابات العمال في بيلاروس على تبادل الخبرات النقابية وخاصة في مسائل تغير المناخ والاتجاه العالمي لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وضرورة التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر إضافة إلى توحيد الجهود المشتركة في المحافل النقابية الدولية، وإمكانية تأمين منح دراسية لعدد من أبناء العمال وذلك للدراسة في الجامعة الدولية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال في بيلاروس.

وأدان الاتحاد العام لنقابات العمال في بيلاروس سياسات الحصار والعقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على سورية، وخلال الزيارة بحث القادري مع رئيس اتحاد عمال بيلاروس ميخائيل أوردا علاقات التعاون بين البلدين مؤكداً أن الشعب السوري استطاع أن يقهر قوى الظلام والإرهاب وهو يواجه اليوم الحصار الاقتصادي اللاشرعي الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها.

كما عقد القادري على هامش الزيارة اجتماعاً رباعياً موسعاً ضم إلى جانب رئيس اتحاد عمال بيلاروس كلا من رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في مصر محمد جبران ورئيس الاتحاد العام لنقابات رابطة الدول المستقلة الكساندر كورشاجين، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تشكيل جبهة تقدمية ضد الهيمنة الأمريكية التي تفرض عقوبات اقتصادية بحق الدول التي لا تنسجم مع الإرادة الأمريكية ومشروعها التوسعي الليبرالي الجديد.

واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة عدم تسييس عمل المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية التي قامت مؤخرا بفرض عقوبات ضد بيلاروس في مخالفة صريحة لأهداف المنظمة التي أسست عليها ومنها حماية حقوق العمال وعالم العمل.

وفي زيارة أخرى إلى طهران بحث الوفد النقابي السوري بحضور سفير سورية في إيران الدكتور شفيق ديوب مع وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني صولت مرتضوي التعاون بين البلدين وخاصة في المجال العمالي.

وعرض القادري الوضع في سورية والتحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد السوري نتيجة للحرب الإرهابية وسياسة الحصار التي تنتهجها الولايات المتحدة وأعوانها من الدول الغربية، والخطوات الجارية حاليا لتعديل قانون العمل الحالي.

بدوره أكد مرتضوي أن تطوير وتعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين في كل من إيران وسورية يعد هدفا رئيسيا للحكومة الإيرانية، مبينا أن العلاقات النقابية تصب في مصلحة العمال في كلا البلدين ومن الضروري تفعيل هذه العلاقة نظراً للتحديات الخطيرة التي تواجهها سورية وإيران من عدوان أمريكي صريح يتمثل بسياسة العقوبات أحادية الجانب.

كما بحث الوفد النقابي السوري مع رئيس اتحاد ممثلي العمال في إيران محمد ياراحماديان ورؤساء اتحادات العمال في المحافظات الإيرانية آفاق التعاون بين الاتحادين الصديقين في مجالات تبادل الزيارات النقابية والتدريب والتأهيل والسياحة وتنسيق المواقف على مستوى المحافل النقابية الدولية.

وزار الوفد النقابي مشفى ميلاد في طهران الذي يعتبر من أضخم المشافي وتعود ملكيته للعمال ويشمل كافة الخدمات الطبية الحديثة والمتقدمة.

سفيرة اسماعيل

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