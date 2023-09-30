العرض المسرحي “الميراث” في ختام مهرجان الماغوط المسرحي في حماة

حماة-سانا

اختتم العرض المسرحي “الميراث” تأليف ممدوح عدوان وإعداد وإخراج علي عبد الحميد مهرجان الماغوط المسرحي على خشبة مسرح المركز الثقافي في مصياف، والذي نظمته مديرية المسارح والموسيقا بوزارة الثقافة بالتعاون مع مديرية الثقافة والمسرح القومي بحماة.

وتناولت فكرة العرض الذي قدمته فرقة صوت المسرحية قسوة الحياة في وجوه الشخصيات الثلاث في العرض التي وصلت إلى أقصى العدوان في حياتها.

وفي تصريح لمراسلة سانا اعتبر مخرج العرض عبدالحميد أن العدوان الذي يتحدث عنه العرض جاء على لسان شخصية بهجت من خلال موته الأول في العرض، حيث بدأت الأخت والزوجة بالبحث عن الأشياء الثمينة في البيت قبل أن تبرد الجثة، وطبعاً سيعود بهجت للحياة لأن ما أصابه كان نوبة إغماء فقط، هنا تنكشف الوجوه الحقيقية للشخصيات الثلاث (هناء الأخت، الزوجة هدى).

وأضاف عبدالحميد.. رغم أن الزوج مازال على قيد الحياة، فإن الصراع يدور بين المرأتين لتقاسم الميراث، ليتصاعد الحدث من خلال الحوار فيكشف الوجوه لهذه الشخصيات الملطخة بالطمع والشر والعدوان، مشيرا إلى أن العرض ناقش قصة خيانة القيم الإنسانية ذاتها من خلال تقاسم ثروة رجل مازال على قيد الحياة. ‏

بدوره أوضح مدير الثقافة في حماة سامي طه أن المهرجان شكل عنواناً حضارياً من خلال ما قدمته الفرق المسرحية المشاركة مبيناً أهميته من الناحية الفنية والإبداعية التي قدم فيها كوكبة من الفنانين المسرحيين أعمالاً جميلة ومبدعة.

سهاد حسن

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