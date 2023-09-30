ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار منجم ذهب في زيمبابوي إلى تسعة قتلى

هراري-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار منجم ذهب في زيمبابوي إلى تسعة قتلى.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير المناجم سودا زيمو قوله: “إن 21 عاملاً نجوا من الكارثة، وتم إسعاف ثمانية آخرين، بينما لا يزال ثلاثة عمال مفقودين”.

من جهته أكد أحد مهندسي المنجم حسين فيري أن عملية سحب الجثث بالغة الصعوبة لأن المنجم لا يزال في طور الانهيار.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمصرع ثلاثة من عمال المناجم بينما لا يزال 18 آخرون في عداد المفقودين.

وتملك زيمبابوي الواقعة جنوب القارة الإفريقية احتياطياً هائلاً من البلاتين والألماس والذهب والفحم والنحاس، حيث يزدهر التعدين غير القانوني، وكثيراً ما يجري في ظروف خطرة.

ويتكرر وقوع الحوادث، ففي شباط 2019 لقي 24 عامل منجم حتفهم عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة منجماً مهجوراً في وسط زيمبابوي.

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