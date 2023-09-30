طقس الغد.. انخفاض درجات الحرارة والجو غائم جزئياً وماطر في بعض المناطق

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة في جميع المناطق، نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر، وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصة على المناطق الساحلية.

ويكون الجو بارداً ليلاً وخاصة على المرتفعات الجبلية، مع تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 65 كم/سا، وخاصة في المنطقة الوسطى، أما البحر يكون متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…