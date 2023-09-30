مجموعة سياحية صينية تزور مدينة بصرى الشام بدرعا

درعا-سانا

زارت مجموعة سياحية من جمهورية الصين الشعبية تضم عدداً من أساتذة جامعات، ومديرين ورجال أعمال من أصدقاء اليونيسكو ومحطة جيوغرافيك التلفزيونية، مدينة بصرى الشام الأثرية في درعا.

الأستاذة الجامعية غنج مالي اعتبرت في تصريح لمراسل سانا أن زيارة بصرى الأثرية حدث مهم بالنسبة لها، لما تشكله من أهمية في تاريخ الشرق، مبدية إعجاباً كبيراً بالمعالم الأثرية فيها التي تعبر عن عظمة حضارات عريقة تركت مآثر كبيرة في تاريخ المنطقة.

الأستاذ الجامعي جاين كواج قال: إنه لم يشاهد من قبل منطقة أثرية بجمال مدينة بصرى الشام التي تدل آثارها على تعاقب الحضارات فيها، وأهميتها في العصور السابقة.

كايو صن جو مدير بنك، أشار إلى ضرورة استثمار هذه المواقع بشكل أكبر والعمل مع كل الجهات المعنية بالتراث العالمي لإبراز هذه التحف، من خلال إنتاج أفلام وثائقية، مؤكداً أنه سينقل إلى اليونيسكو هذا الانطباع والأفكار.

لي شونج برفسورة في التاريخ، اعتبرت أن البناء الشاهق لمسرح بصرى يعطي قدسية خاصة، كما أن آثار بصرى تحتاج لفترات طويلة لدراستها، مشيرة إلى أن المسرح هو تحفة فنية لا مثيل لها، من حيث البناء والتصاميم الفريدة فيه.

رضوان الراضي

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