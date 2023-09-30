ميدفيديف: العملية العسكرية الروسية الخاصة مستمرة حتى القضاء على النازيين الجدد في كييف

موسكو-سانا

جدد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف اليوم التأكيد على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة مستمرة حتى القضاء الكامل على النازيين الجدد في كييف، وتحرير الأراضي الروسية الأصلية من هؤلاء النازيين.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ميدفيديف قوله بمناسبة مرور عام على عودة المناطق الأربع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى الوطن الأم روسيا في الاستفتاءات الشعبية: إنه “سيكون هناك المزيد من المناطق الجديدة في روسيا”، مشدداً على أن “النصر سيكون لروسيا في حربها ضد النازية الجديدة”.

وأوضح ميدفيديف أن سكان هذه المناطق اتخذوا قراراً مصيرياً بأن يكونوا مع وطنهم الأم، مضيفاً: “لقد أصبح هذا الاختيار رمزا ليس فقط لاستعادة العدالة التاريخية، ولكن أيضاً لوحدة الشعب الروسي وإرادته وتفانيه”.

يشار إلى أن أغلبية السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه أيدوا الانضمام إلى روسيا في إطار استفتاء جرى بين الـ 23 والـ 27 من أيلول من العام الماضي، فيما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الـ 30 من الشهر نفسه مع هذه المناطق اتفاقيات لانضمام الكيانات الأربعة إلى الاتحاد الروسي.

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