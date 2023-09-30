فولك: غالبية سكان دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الروسية

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك أن 83 بالمئة من سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون تقدموا بطلبات الحصول على الجنسية الروسية.

ونقل موقع “آر تي”عن فولك قولها في تصريح في الفترة من الـ 5 من تشرين الأول 2022 وحتى الـ 30 من أيلول 2023 أصدرت بطاقات الهوية لأكثر من 2.2 مليون مواطن من سكان مناطق روسيا الجديدة، ومنذ عام 2019 حصل أكثر من 3 ملايين نسمة من سكان المناطق الجديدة على الجنسية الروسية.

وأشارت فولك إلى أن 150 مركزاً تابعاً لدائرة الهجرة الروسية افتتحت في المناطق الجديدة لتلقي طلبات الجنسية ومنح الثبوتيات، لافتة إلى أن فرقاً متنقلة تابعة لإدارة الهجرة تقدم خدماتها لسكان المناطق الريفية، وتزور المعاقين والمسنين غير القادرين على مراجعة فروع الهجرة في المناطق الجديدة.

يذكر أنه في الفترة من الـ23 وحتى الـ27 من أيلول 2022، تم إجراء استفتاءات حول الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وصوتت الأغلبية الساحقة من السكان هناك لصالح الانضمام إلى روسيا.

وفي الـ 30 من أيلول من العام 2022 وقع الرئيس فلاديمير بوتين والزعماء الإقليميون في المناطق الأربع اتفاقيات قبول الأراضي الجديدة في قوام روسيا كيانات فيدرالية كاملة الحقوق، وتم اعتبار هذا اليوم من كل عام عيداً للاحتفال بعودة هذه المناطق إلى روسيا.

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