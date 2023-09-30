مستوطنون يقتحمون البلدة القديمة في القدس المحتلة

القدس المحتلة-سانا

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، مرددين هتافات عنصرية استفزازية وسط اعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

كما قام المستوطنون بجولات استفزازية عند أبواب المسجد الأقصى، وفي سوق القطانين تحت حماية قوات الاحتلال التي أرغمت أصحاب المحال والتجار فيه وفي شارع الواد على إغلاق محالهم لتأمين اقتحامات المستوطنين.

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