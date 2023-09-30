بوتين: روسيا ستواصل دعم أبخازيا

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم بلاده مواصلة دعم أبخازيا في حل مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية الملحة وضمان أمنها القومي.

جاء ذلك خلال تهنئة وجهها بوتين اليوم إلى رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا بمناسبة عيد النصر واستقلال بلاده عن جورجيا وقال فيها: “إن شعب أبخازيا دافع قبل ثلاثين عاما في كفاح عنيد عن حقه المشروع في الحرية والعيش بسلام، وإن العلاقات بين روسيا وأبخازيا تتطور بروح التحالف والشراكة الإستراتيجية في جميع المجالات، بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين”.

وتحتفل أبخازيا في الـ 30 من أيلول من كل عام بذكرى الانتصار في الحرب الجورجية الأبخازية التي وقعت في الفترة بين 1992-1993.

بدوره أعلن أمين مجلس الأمن بجمهورية أبخازيا سيرغي شامبا اليوم أن بلاده عززت قدراتها العسكرية مؤخراً على خلفية التهديدات باستخدام القوة من جانب جورجيا.

وقال شامبا في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “بعض القادة الجورجيين لديهم أوهام بأنهم يمكنهم حل هذه القضية بالقوة (إعادة ضم أبخازيا إلى جورجيا)”، مشيراً إلى أن بلاده عملت على تعزيز قدراتها العسكرية مؤخراً.

وفي السياق ذاته اعتبر شامبا أن انضمام أبخازيا إلى دولة الاتحاد مع روسيا وبيلاروس، أمر ممكن لكن يجب أولا إقامة علاقات مع مينسك، لافتاً إلى “وجود اهتمام في بيلاروس بأبخازيا، حيث تتم مناقشة بعض المشاريع المتبادلة”.

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