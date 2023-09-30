روسيا تطور تقنيات جديدة للصواريخ الموجهة عالية الدقة

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روستيخ الروسية أنها طورت تقنيات جديدة، لاستخدامها في أنظمة توجيه الصواريخ عالية الدقة.

ونقل موقع سلاح روسيا عن الخدمة الصحفية للمؤسسة قولها في بيان اليوم: “تمكن الخبراء في شركة بلوسار التابعة لمؤسستنا من تطوير تقنيات جديدة، ستستخدم في أجهزة التوجيه البصري للصواريخ الموجهة العالية الدقة، هذه التقنيات ستساعد الصواريخ على رؤية أهدافها في أي وقت من اليوم وفي ظروف الإضاءة المختلفة”.

وأضاف البيان: تم تطوير المعدات الجديدة باستخدام بلورات السيليكون، الأمر الذي يجعل أجهزة الرصد والتوجيه قادرة على العمل في أي وقت من اليوم، ويمكنها التقاط صور ملونة عالية الدقة أو صور بالأبيض والأسود.

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