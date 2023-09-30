اكتشافات أثرية جديدة شمال شرق الصين

بكين-سانا

اكتشف علماء آثار صينيون مجموعة من القطع الأثرية من موقع يعود لفترة العصر الحجري القديم، وذلك في مدينة خهلونغ بمقاطعة جيلين شمال شرق الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن شيوي تينغ رئيس فريق التنقيب من معهد جيلين للآثار الثقافية وعلم الآثار قوله “بعد عملية تنقيب أثري لثلاث سنوات في الموقع الذي يعود إلى فترة العصر الحجري القديم في قرية دادونغ بمدينة خهلونغ، تم العثور على أقدم القطع الأثرية الحجرية المصنوعة من شفرات دقيقة، وعلى نحو 20 ألف قطعة أثرية حجرية وحفرية حيوانية، ما يظهر تطور صناعة الأدوات الحجرية الصغيرة الحادة على شكل الشفرات والأنصال في المنطقة منذ 50 ألف عام”.

وأشار شيوي إلى أن الأدوات الحجرية في الموقع تتكون من رقائق حجر السبج، كما تم العثور على العديد من الأحافير الحيوانية مع القطع الأثرية الحجرية، ما يوفر مواد وفيرة لدراسة تطور المعيشة في شمال شرق آسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency