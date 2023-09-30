إخماد حريق الأراضي الزراعية في الشيخ بدر ومواصلة عمليات التبريد بالمنطقة

طرطوس-سانا

سيطرت فرق الإطفاء بمحافظة طرطوس صباح اليوم على الحريق الذي اندلع أمس في الأراضي الزراعية بمنطقة الشيخ بدر، وامتد إلى الأراضي الحراجية المجاورة لمحمية قلعة الكهف، وأخمدته بالكامل بمؤازرة حوامات الجيش العربي السوري.

وبين مدير الحراج في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور علي ثابت حسب صفحة الوزارة على الفيسبوك أنه شاركت في عمليات الإخماد فرق الإطفاء والصهاريج وإطفائيات من مديريات الزراعة بطرطوس وحماة واللاذقية، كما شاركت إطفائيات من الخدمات الفنية وفوج الإطفاء بالمحافظة، وحوامتان من الجيش العربي السوري.

وأوضح ثابت أن فرق الإطفاء تقوم الآن بعمليات التبريد، منوهاً بالجهود الكبيرة التي تم بذلها للمحافظة على محمية قلعة الكهف وعدم وصول الحريق إليها.

من جهته بين المهندس علي يونس مدير زراعة طرطوس أنه شارك في عمليات الإخماد عدة جهات، نظراً لضخامة الحريق والمساحة التي أتى عليها.

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