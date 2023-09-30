علماء صينيون يتوصلون إلى حل لتثبيط الآثار الجانبية للعلاج المناعي للسرطان

بكين-سانا

توصل علماء صينيون إلى حل لمنع حدوث متلازمة إطلاق السيتوكين التي يسببها العلاج المناعي للسرطان.

ونقلت وكالة شينخوا عن الورقة البحثية الحديثة التي تم نشرها في مجلة نيتشر للهندسة الطبية الحيوية: إن علماء من المركز الوطني لعلوم النانو والتكنولوجيا طوروا طريقة علاجية تتمثل بحقن هيدروجيل حساس لدرجة الحرارة يتوافق مع الأجسام المضادة (أي ال 6 )،حيث يتم حقنه مقدماً، ما يساعد كثيراً في تقليل مستويات هذه الأجسام المضادة عند حدوث متلازمة إطلاق السيتوكين الناجم عن العلاج بأسلوب (سي أي ار تي -سيل)، فيما يعمل الهيدروجيل الذي يتم زرعه مثل الإسفنج عن طريق تكثيف (أي ال 6) فقط عندما ترتفع مستوياته فوق المعدل الطبيعي، ما يؤدي بالتالي إلى منع حدوث متلازمة إطلاق السيتوكين.

وأشار البحث الجديد إلى أن المرضى الذين يعانون من متلازمة إطلاق السيتوكين تظهر عليهم أعراض مثل الحمى وانخفاض ضغط الدم وفشل الأعضاء وحتى الموت في الحالات الشديدة ويعتبر حقن الأجسام المضادة من إنترلوكين- 6 (آي إل-6) خيار العلاج حالياً، وهو عبارة عن سيتوكين مقاوم للالتهابات، ومع ذلك لا يمكن حقنها قبل حدوث متلازمة إطلاق السيتوكين، وإلا ستتعرض المستويات الطبيعية من (آي إل-6) في الجسم إلى الضرر.

وتعرف متلازمة إطلاق السيتوكين أيضاً باسم عاصفة السيتوكين، وهي رد فعل مبالغ فيه يقوم به الجهاز المناعي، حيث يحدث ذلك كأثر سلبي لأنواع معينة من العلاج المناعي مثل العلاج بأسلوب (سي أي ار تي -سيل) الذي يمكنه علاج الأورام الخبيثة بكفاءة مع تحفيز الخلايا المناعية لإطلاق الكثير من السيتوكينات المقاومة للالتهابات، ما يؤدي بالتالي إلى الإصابة بمتلازمة إطلاق السيتوكين.

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