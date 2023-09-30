ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم وتتجه لتسجيل مكسب أسبوعي بنحو ثلاثة بالمئة، بفضل شح الإمدادات الأمريكية والتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وذكرت وكالة رويترز أن خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفع 1.31 دولار إلى 93.02 دولاراً للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر تشرين الثاني التي يحل أجلها اليوم 88 سنتاً إلى 96.26 دولاراً للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول 97 سنتاً إلى 94.07 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام 86.45 دولاراً للبرميل في عام 2024، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لآراء 42 خبيراً اقتصادياً ونشرته في وقت سابق اليوم.

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