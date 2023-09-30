SCS-NET
الشريط الإخباري

بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع

2023-09-29

نيويورك-سانا

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع اليوم بعد أن أبقت قراءة لمقياس أساسي للتضخم الآمال حية في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشكل مؤقت عن رفع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 216.27 نقطة أو ما يعادل 0.64 بالمئة عند الفتح إلى 33882.61 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.48 نقطة أو 0.66 بالمئة إلى 4328.18 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 136.43 نقطة أو ما يعادل 1.03  بالمئة إلى 13337.71 نقطة في مستهل التداولات.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بورصة وول ستريت تستهل تعاملاتها بارتفاع

نيويورك-سانا استهلت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها اليوم بارتفاع

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved