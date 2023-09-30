بورصة وول ستريت تفتح على ارتفاع

نيويورك-سانا

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع اليوم بعد أن أبقت قراءة لمقياس أساسي للتضخم الآمال حية في توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بشكل مؤقت عن رفع أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر داو جونز الصناعي ارتفع 216.27 نقطة أو ما يعادل 0.64 بالمئة عند الفتح إلى 33882.61 نقطة.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 28.48 نقطة أو 0.66 بالمئة إلى 4328.18 نقطة، كما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 136.43 نقطة أو ما يعادل 1.03 بالمئة إلى 13337.71 نقطة في مستهل التداولات.

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