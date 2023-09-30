مقتل ستة أشخاص جراء هجوم إرهابي في الصومال

مقديشو-سانا

قتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح جراء هجوم إرهابي انتحاري استهدف مقهى بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن المتحدث باسم الشرطة صادق آدم دوديشو قوله في تصريح اليوم: “إن انتحارياً فجر نفسه بمقهى في مديرية هولوداغ في العاصمة مقديشو، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم الانتحاري وإصابة ستة آخرين”.

وأشارت الوكالة إلى أن الانتحاري ينتمي إلى حركة الشباب المرتبطة بتنظيم “القاعدة” الإرهابي.

من جهتها أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد مناطق عدة في الصومال عمليات إرهابية في ظل انتشار مجموعات من حركة الشباب، الأمر الذي أوقع المئات من الضحايا.

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