استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن وزارة الصحة الفلسطينية قولها إن الشاب محمد جبريل رمانة استشهد متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال في جبل الطويل، كما أصيب آخر بجروح في الأطراف السفلية.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارة فلسطينية قرب مستوطنة مقامة على أراضي جبل الطويل، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما ومنع طاقم الإسعاف من الوصول إليهما.

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