زاخاروفا: قرار وكالة الطاقة الذرية حول الأمن النووي فيه اتهامات واهية ضد روسيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورتها الأخيرة حول الأمن النووي والضمانات في أوكرانيا يتضمن اتهامات واهية لا أساس لها من الصحة وهجوماً غير مبرر على الجانب الروسي.

وقالت زاخاروفا في بيان اليوم: “خلال أعمال الدورة الـ 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبضغط من الولايات المتحدة وحلفائها من خلال التصويت المصحوب بالابتزاز والتآمر والترهيب، صدر قرار السلامة النووية الأمن النووي والضمانات في أوكرانيا وتم اعتماده”، مشيرة إلى أن القرار يعد تأكيداً آخر على المسار الذي اتخذته الولايات المتحدة وحلفاؤها باستخدام أي آليات دولية من أجل تحقيق أهدافهم السياسية الانتهازية، والتي لا علاقة لها بأي حال من الأحوال بالأهداف القانونية لمثل هذه الآليات.

وأضافت زاخاروفا أن القرار المذكور غير ملزم ولن تنفذ روسيا بنوده، موضحة أن كل إشارة إليه في الوثائق ستجعلها غير ذات أهمية سياسية وقانونية بالنسبة لنا.

يشار إلى أن 69 دولة فقط صوتت لصالح القرار من بين الدول الأعضاء في الوكالة الدولية والبالغ عددها 177 دولة، وكانت تلك هي الدول الغربية والدول التابعة لها، في حين لم تعرب الدول الأكثر نفوذا التي تشكل الأغلبية العالمية عن تأييدها ذلك القرار، بل رفضته بشكل قاطع.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency