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تتابعون في تمام التاسعة مساء على منصة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك وقنوات الإعلام الوطني، المقابلة المتلفزة التي أجراها تلفزيون الصين المركزي CCTV مع السيد الرئيس بشار الأسد خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية

2023-09-29

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مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع تلفزيون الصين المركزي التي أجراها خلال زيارته إلى الصين

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