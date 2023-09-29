تتابعون في تمام التاسعة مساء على منصة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك وقنوات الإعلام الوطني، المقابلة المتلفزة التي أجراها تلفزيون الصين المركزي CCTV مع السيد الرئيس بشار الأسد خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية