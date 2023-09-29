تتابعون في تمام التاسعة مساء على منصة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك وقنوات الإعلام الوطني، المقابلة المتلفزة التي أجراها تلفزيون الصين المركزي CCTV مع السيد الرئيس بشار الأسد خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تعرب عن تعازيها للحكومة والشعب العراقي بضحايا الحريق المروع في نينوى
2023-09-29
سورية تشارك بمنتدى نيشان التاسع للحضارات العالمية في الصين
2023-09-28
أكساد يعرض نتائج عمله في تنمية الزراعة خلال ورشة تشاورية في القاهرة
2023-09-28
بوليانسكي: الغرب يتعامل مع سورية والدول المحتاجة بتمييز شديد ويحاول خنقها بعقوبات غير قانونية
2023-09-28
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يطالب برفع العقوبات الغربية عن سورية
2023-09-28
السفير صباغ: واشنطن تستمر بانتهاكاتها الفاضحة بحق سورية بينما تحاضر حول احترام الميثاق والدفاع عن القانون الدولي
2023-09-27
شلاباتا: الشراكة الإستراتيجية السورية الصينية عنصر مهم في عالم متعدد الأقطاب
2023-09-27
محليات
إسقاط ثلاث مسيّرات للتنظيمات الإرهابية والقضاء على عدد من أفرادها في ريفي اللاذقية وحلب- فيديو
2023-09-29
الطقس غداً بين الصحو والغائم جزئياً وسرعة الريح 70 كم جنوب ووسط البلاد
2023-09-29
مجموعة سياحية من جنسيات مختلفة تزور مدينة بصرى الشام
2023-09-29
إخماد حريق اندلع في قرية جنين بريف طرطوس
2023-09-29
البلوك المفرغ المعزول حرارياً.. تقنية جديدة لمؤسسة الإسكان العسكرية في معرض “عمرها 2023”
2023-09-29
اندلاع حريق ضخم في الأراضي الزراعية والحراجية بريف الشيخ بدر
2023-09-29
أجواء حارة نسبياً بشكل عام ومائلة للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية
2023-09-29
رياضة
فوز تشرين على الطليعة في ختام الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم
2023-09-29
بمشاركة 6 فرق… انطلاق الدور النهائي من دوري كرة اليد بفئة الشباب
2023-09-29
ملاكمنا أحمد غصون يفوز على الكوري الجنوبي في أولى نزالاته في دورة الألعاب الآسيوية- فيديو
2023-09-29
الصين تفوز بالميداليتين الذهبية والفضية بسباق المشي في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19
2023-09-29
منتخب السويداء بالقوة البدنية للسيدات أولاً في بطولة الجمهورية
2023-09-29
جنوى يفوز على روما برباعية في الدوري الإيطالي
2023-09-29
نادي الصنمين يتوج بلقب بطولة كأس محافظة درعا لكرة القدم
2023-09-29
اقتصاد
تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في 10 أشهر
2023-09-29
بتكلفة تقديرية 42.8 ملياراً.. إجازة استثمار جديدة في مجال الصناعات الكيميائية
2023-09-28
بمشاركة 70 شركة… افتتاح فعاليات مهرجان حماة للتسوق
2023-09-28
بدء التعاقد مع فلاحين في حماة لإنتاج بذار القمح والشعير
2023-09-28
ارتفاع أسعار النفط
2023-09-28
يستمر ثلاثة أيام… معرض المنتجات الريفية ينطلق في حمص-فيديو
2023-09-27
أسعار الذهب في السوق المحلية
2023-09-27
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي: الصين تلعب دوراً مهماً على مستوى العالم من مبدأ الشراكة وليس الهيمنة
إسقاط ثلاث مسيّرات للتنظيمات الإرهابية والقضاء على عدد من أفرادها في ريفي اللاذقية وحلب- فيديو
سورية تعرب عن تعازيها للحكومة والشعب العراقي بضحايا الحريق المروع في نينوى
أجواء حارة نسبياً بشكل عام ومائلة للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية
الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يلتقيان طلاب وطالبات مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء بطرطوس
سورية تشارك بمنتدى نيشان التاسع للحضارات العالمية في الصين
الرئيس الأسد يشارك بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع عمر بن الخطاب بمدينة اللاذقية
افتتاح دير القديس مار أنطونيوس الكبير في صدد بريف حمص
تتابعون في تمام التاسعة مساء على منصة رئاسة الجمهورية العربية السورية على الفيسبوك وقنوات الإعلام الوطني، المقابلة المتلفزة التي أجراها تلفزيون الصين المركزي CCTV مع السيد الرئيس بشار الأسد خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية
2023-09-29
2023-09-29
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الرئيس الأسد في مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي: الصين تلعب دوراً مهماً على مستوى العالم من مبدأ الشراكة وليس الهيمنة
انظر ايضاً
مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع تلفزيون الصين المركزي التي أجراها خلال زيارته إلى الصين
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