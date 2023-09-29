بوتين: أمريكا اللاتينية تشارك بتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة والمساواة

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أمريكا اللاتينية تشارك بتشكيل عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة والمساواة، لافتاً إلى أن بلاده ترغب بأن تعزز هذه الدول وضعها التنموي.

وأوضح بوتين في كلمة له اليوم خلال افتتاح المؤتمر البرلماني الدولي روسيا_ أمريكا اللاتينية في موسكو أن بلاده تؤمن أن تفعيل العمل البرلماني يفتح المجال لتعميق الشراكة مع أمريكا اللاتينية على كل الصعد، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة دائماً لمساعدة دول أميركا اللاتينية سواء في حالات الطوارئ أو في مكافحة الجريمة.

وأشار بوتين إلى أن أميركا اللاتينية تنتهج سياسة مستقلة وسيكون لها دور رائد في السياسة العالمية، مؤكداً استعداد بلاده بناء تعاون مع دول أميركا اللاتينية على أساس ثنائي، وضمن إطار الهياكل الدولية، ولا سيما أن علاقة روسيا مع دول أمريكا اللاتينية قائمة على الإحترام المتبادل.

وشدد بوتين على أن موسكو تسعى لإقامة علاقات بين أميركا اللاتينية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتدعم رغبتها في الإنضمام إلى مجموعة “بريكس” كشريك كامل، موضحاً أن “بريكس” ليست تحالفاً عسكرياً بل منصة لتطوير المواقف على أساس السيادة واحترام بعضنا البعض.

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