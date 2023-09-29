الطقس غداً بين الصحو والغائم جزئياً وسرعة الريح 70 كم جنوب ووسط البلاد

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض واضح وملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة جراء تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي، يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم على المنطقة الساحلية والشمالية الغربية، وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر تترافق بالرعد أحياناً.

ووفق المديرية يكون الجو سديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، وخلال فترات الليل مائلاً للبرودة في أغلب المناطق وبارداً في المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية صباحاً، ويتشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى.

والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 70 كيلومتراً في الساعة، وخاصة في المنطقة الجنوبية والوسطى تثير الغبار في تلك المناطق، أما البحر فيكون خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …

دمشق 30 / 18 المنطقة الجنوبية 30 / 16 المرتفعات الجبلية 23 / 13 المنطقة الوسطى 31 / 17 المنطقة الساحلية 29 / 20 المنطقة الشمالية 30 / 18 منطقة الجزيرة 34 / 20 المنطقة الشرقية 35 / 21 منطقة البادية 32 / 18

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