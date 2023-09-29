إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مظاهرة قرية بيت دجن

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على الفلسطينيين المشاركين في المظاهرة الأسبوعية بالقرية، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.

يذكر أن قوات الاحتلال تعتدي بشكل دائم على الفلسطينيين في قرية بيت دجن بغية سرقة أراضيهم، وإقامة مستوطنات وتوسيع أخرى في المنطقة.

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