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عــاجــل وحدات من قواتنا المسلحة تسقط ثلاث مسيّرات للتنظيمات الإرهابية في ريفي اللاذقية وحلب وتستهدف بنيران المدفعية مقار تلك التنظيمات وتقضي على عدد من أفرادها وتدمر عربة دفع رباعي بمن فيها من إرهابيين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر البرلماني الدولي روسيا_ أمريكا اللاتينية في موسكو : أمريكا اللاتينية تشارك بتشكيل عالم متعدد الأقطاب ولديها القدرة على لعب دور مهم في العالم

2023-09-29

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وحدات من قواتنا المسلحة تسقط ثلاث مسيّرات للتنظيمات الإرهابية في ريفي اللاذقية وحلب وتستهدف بنيران المدفعية مقار تلك التنظيمات وتقضي على عدد من أفرادها وتدمر عربة دفع رباعي بمن فيها من إرهابيين

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