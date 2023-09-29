الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر البرلماني الدولي روسيا_ أمريكا اللاتينية في موسكو : أمريكا اللاتينية تشارك بتشكيل عالم متعدد الأقطاب ولديها القدرة على لعب دور مهم في العالم