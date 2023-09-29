الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر البرلماني الدولي روسيا_ أمريكا اللاتينية في موسكو : أمريكا اللاتينية تشارك بتشكيل عالم متعدد الأقطاب ولديها القدرة على لعب دور مهم في العالم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سورية تعرب عن تعازيها للحكومة والشعب العراقي بضحايا الحريق المروع في نينوى
2023-09-29
سورية تشارك بمنتدى نيشان التاسع للحضارات العالمية في الصين
2023-09-28
أكساد يعرض نتائج عمله في تنمية الزراعة خلال ورشة تشاورية في القاهرة
2023-09-28
بوليانسكي: الغرب يتعامل مع سورية والدول المحتاجة بتمييز شديد ويحاول خنقها بعقوبات غير قانونية
2023-09-28
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يطالب برفع العقوبات الغربية عن سورية
2023-09-28
السفير صباغ: واشنطن تستمر بانتهاكاتها الفاضحة بحق سورية بينما تحاضر حول احترام الميثاق والدفاع عن القانون الدولي
2023-09-27
شلاباتا: الشراكة الإستراتيجية السورية الصينية عنصر مهم في عالم متعدد الأقطاب
2023-09-27
محليات
الطقس غداً بين الصحو والغائم جزئياً وسرعة الريح 70 كم جنوب ووسط البلاد
2023-09-29
مجموعة سياحية من جنسيات مختلفة تزور مدينة بصرى الشام
2023-09-29
إخماد حريق اندلع في قرية جنين بريف طرطوس
2023-09-29
البلوك المفرغ المعزول حرارياً.. تقنية جديدة لمؤسسة الإسكان العسكرية في معرض “عمرها 2023”
2023-09-29
اندلاع حريق ضخم في الأراضي الزراعية والحراجية بريف الشيخ بدر
2023-09-29
أجواء حارة نسبياً بشكل عام ومائلة للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية
2023-09-29
طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها
2023-09-28
رياضة
بمشاركة 6 فرق… انطلاق الدور النهائي من دوري كرة اليد بفئة الشباب
2023-09-29
ملاكمنا أحمد غصون يفوز على الكوري الجنوبي في أولى نزالاته في دورة الألعاب الآسيوية- فيديو
2023-09-29
الصين تفوز بالميداليتين الذهبية والفضية بسباق المشي في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19
2023-09-29
منتخب السويداء بالقوة البدنية للسيدات أولاً في بطولة الجمهورية
2023-09-29
جنوى يفوز على روما برباعية في الدوري الإيطالي
2023-09-29
نادي الصنمين يتوج بلقب بطولة كأس محافظة درعا لكرة القدم
2023-09-29
البولندية شفيونتيك إلى ربع نهائي طوكيو للتنس
2023-09-28
اقتصاد
تراجع الدولار عن أعلى مستوى له في 10 أشهر
2023-09-29
بتكلفة تقديرية 42.8 ملياراً.. إجازة استثمار جديدة في مجال الصناعات الكيميائية
2023-09-28
بمشاركة 70 شركة… افتتاح فعاليات مهرجان حماة للتسوق
2023-09-28
بدء التعاقد مع فلاحين في حماة لإنتاج بذار القمح والشعير
2023-09-28
ارتفاع أسعار النفط
2023-09-28
يستمر ثلاثة أيام… معرض المنتجات الريفية ينطلق في حمص-فيديو
2023-09-27
أسعار الذهب في السوق المحلية
2023-09-27
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
سورية تعرب عن تعازيها للحكومة والشعب العراقي بضحايا الحريق المروع في نينوى
أجواء حارة نسبياً بشكل عام ومائلة للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية
الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يلتقيان طلاب وطالبات مدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء بطرطوس
سورية تشارك بمنتدى نيشان التاسع للحضارات العالمية في الصين
الرئيس الأسد يشارك بإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في جامع عمر بن الخطاب بمدينة اللاذقية
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وحدات من قواتنا المسلحة تسقط ثلاث مسيّرات للتنظيمات الإرهابية في ريفي اللاذقية وحلب وتستهدف بنيران المدفعية مقار تلك التنظيمات وتقضي على عدد من أفرادها وتدمر عربة دفع رباعي بمن فيها من إرهابيين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر البرلماني الدولي روسيا_ أمريكا اللاتينية في موسكو : أمريكا اللاتينية تشارك بتشكيل عالم متعدد الأقطاب ولديها القدرة على لعب دور مهم في العالم
2023-09-29
2023-09-29
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الطقس غداً بين الصحو والغائم جزئياً وسرعة الريح 70 كم جنوب ووسط البلاد
انظر ايضاً
وحدات من قواتنا المسلحة تسقط ثلاث مسيّرات للتنظيمات الإرهابية في ريفي اللاذقية وحلب وتستهدف بنيران المدفعية مقار تلك التنظيمات وتقضي على عدد من أفرادها وتدمر عربة دفع رباعي بمن فيها من إرهابيين
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